المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي يشدد على ضرورة الحفاظ على الأسعار

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صرح "لي تشانغ يونغ" المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي الكوري بأنه سيكرس جهوده من أجل عدم ارتفاع الأسعار.جاء ذلك ردا على سؤال توجه به نواب من المعسكرين الحاكم والمعارض في جلسة الاستماع من أجل التصديق على تعيينه، عقدتها لجنة المالية والاستراتيجية في البرلمان اليوم.وخلال الجلسة، طلب منه "جو هو يونغ" النائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي شرح موقفه من كيفية حل مشاكل ارتفاع الأسعار والقروض المنزلية، حيث أجاب المرشح لي بالقول إنه من الضروري رفع سعر الفائدة من اجل السيطرة على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية. وفيما يتعلق بالقروض المنزلية قال إنها ذات علاقة مع العقارات، مشيرا إلى عدم كفاية رفع سعر الفائدة فقط، واقترح تكوين فريق عمل حكومي من أجل إيجاد حلول شاملة بعد النظر في مختلف القضايا الهيكلية والمالية، وأوضاع الفئات الضعيفة اجتماعيا.وحول سؤال توجه به "صو بيونغ سو" النائب عن الحزب المعارض الرئيسي عن توقعات الأسعار، أجاب لي بأنه يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار لمدة تتراوح بين عام وعامين على الأقل.