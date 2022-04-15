المطارات الكورية تستعد لعودة حركة السفر والسياحة إلى طبيعتها

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تستعد المطارات الكورية لعودة حركة السفر والسياحة إلى طبيعتها بعد أن تم رفع قواعد نظام التباعد الاجتماعي بالكامل بدءا من يوم أمس الاثنين.وفي هذا الساياق، ظهرت بالفعل صفوف طويلة من المسافرين مرة أخرى في قاعة المغادرة في مطار إنتشون الدولي، حيث زاد عدد المسافرين بدرجة كبيرة مؤخرا عبر المطار الدولي الكوري الرئيسي، ليصل متوسط عدد المسافرين إلى حوالي 24 ألفا يوميا، بعد أن ظل في مستوى يقل عن 8 آلاف فقط في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.ومن المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي مطار إنتشون باضطراد نتيجة لرفع نظام التباعد الاجتماعي، بينما تكثف المطارات الأخرى من استعداداتها لاستقبال الركاب قبل زيادة عدد رحلاتها الجوية الشهر القادم.وفي سياق استعدادات المطارات الكورية لزيادة عدد الرحلات، تجري حاليا عمليات تنظيف وغسيل للطائرات، التي يحتاج كل منها إلى حوالي 13 طنا من المياه عالية الضغط، عبر رافعة يصل ارتفاعها إلى ما يعادل ارتفاع مبنى مكون من ستة طوابق.وقال "جونغ دونغ سو" مدير فريق دعم صيانة الطائرات في شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، إن عملية غسيل الطائرات تستهدف توفير أفضل الخدمات للعملاء المسافرين في عصر ما بعد جائحة كورونا، إلى جانب المساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية.وبالتوازي مع ذلك، بدأ قطاع تجارة التجزئة يزدهر مجددا، بما في ذلك متاجر التسوق الكبرى.واعتبار من يوم الاثنين القادم سيكون في إمكان المواطنين الكوريين تناول الأطعمة في الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك دور السينما.