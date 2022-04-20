وزير الخارجية جونغ يبحث مع المبعوث النووي الأمريكي قضايا كوريا الشمالية

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ناقش وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" التعاون في قضايا كوريا الشمالية مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم".ووفقا لوزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء، اجتمع جونغ مع كيم في سيول في وقت سابق من يوم أمس، حيث أكد المسؤولان على أن البلدين سيواصلان التنسيق والتشاور بشكل وثيق فيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية.وقال جونغ إنه يتعين الحفاظ على السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة من خلال التقدم المضطرد في عملية السلام. وفيما يتعلق بالتوتر المتزايد بعد سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، دعا الوزير جونغ إلى تكثيف التعاون بين سيول وواشنطن على أساس موقف دفاعي مشترك وحازم، حتى تمتنع بيونغ يانغ عن تصعيد الموقف وتعود إلى الحوار.ومن جانبه أعرب المبعوث الأمريكي كيم عن تأييده لتصريحات جونغ، وشدد على الحاجة إلى التعامل الصارم مع استفزازات كوريا الشمالية، مع التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن باب المحادثات غير المشروطة مع بيونغ يانغ لا يزال مفتوحا.