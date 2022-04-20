الرئيس المنتخب يزور المناطق الجنوبية اعتبارا من اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" بجولة في المناطق الجنوبية من البلاد بدءا من اليوم الأربعاء، بما في ذلك مقاطعتا جنوب وشمال جولا، اللتان تعدان معقلا لمؤيدي الحزب الديمقراطي الحاكم، وذلك كمتابعة لزيارات حملته الرئاسية. وتأتي تلك الجولة للالتقاء بالسكان المحليين بعد أيام من زيارته إلى مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال كيونغ سانغ المحيطة بها، والتي تعتبر معقلا سياسيا لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي. وسوف تبدأ الجولة في مدينة "كون سان" ومناطق مقاطعة شمال جولا الأخرى اليوم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدينة "كوانغ جو" في وقت لاحق من اليوم، حيث يقوم برحلات ميدانية إلى المجمعات الصناعية هناك ويلتقي بسكانها. وفي يوم الغد الخميس، سيزور يون مدينة "كوانغ يانغ" في مقاطعة جنوب جولا، ثم يسافر بعد ذلك إلى مقاطعة جنوب كيونغ سانغ ومدينة بوسان، حيث يختتم جولته التي تستغرق ثلاثة أيام في اليوم التالي. وقد زار يون مقاطعتيْ جولا خمس مرات خلال حملته الرئاسية لجذب الناخبين هناك، وحصل بالفعل على ما بين 11% و15% من إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون في "كوانغ جو" ومقاطعتي جنوب وشمال جولا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 9 مارس الماضي، ليسجل أعلى معدلات تصويت هناك على الإطلاق يفوز بها مرشح رئاسي من المعسكر المحافظ في التاريخ السياسي الحديث لكوريا الجنوبية.