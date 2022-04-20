تقارير تقول إن استعدادات كوريا الشمالية للعرض العسكري صارت أكثر وضوحا

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قال تقرير بثه اليوم الأربعاء راديو "آسيا الحرة"، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن كوريا الشمالية عززت استعداداتها لإجراء عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى السنوية العسكرية الرئيسية لديها مطلع الأسبوع القادم. وأشار التقريرإلى أنه بناء على صور الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "بلانيت لابس"، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 12 ألف جندي قد تجمعوا بالفعل في مطار "ميريم" في بيونغ يانغ منذ يوم الأحد.ومن ناحية أخرى قال تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" إن العديد من سكان كوريا الشمالية شوهدوا وهم يستعدون للمشاركة في العرض العسكري يومي الأحد والاثنين، بينما قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" على الإنترنت التابع للولايات المتحدة ويهدف لتعقب شؤون كوريا الشمالية، إن بروفة العرض العسكري عقدت بمشاركة آلاف الجنود وعشرات المركبات العسكرية في ساحة "كيم إيل سونغ" يوم الأحد.وأضاف أن حوالي 20 طائرة مقاتلة و10 طائرات هليكوبتر قد اصطفت على مدارج مطار بيونغ يانغ سونان الدولي يوم الاثنين. وتوقعت السلطات العسكرية والاستخباراتية في كوريا الجنوبية إقامة العرض العسكري الكوري الشمالي على الأرجح يوم الاثنين القادم، عندما تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى التسعين على تأسيس جيشها. ومن المتوقع أن يشارك في ذلك الحدث حوالي 20 ألف شخص.