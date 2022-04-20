أكثر من 40 ألف شخص يشاركون في حفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب

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من المتوقع أن يحضر أكثر من 40 ألف شخص حفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول"، في شهر مايو القادم.وبحسب اللجنة الانتقالية الرئاسية أمس الثلاثاء، ستدعو اللجنة حوالي 41 ألف شخص إلى الحدث الذي سيقام يوم 10 مايو، من خلال إرسال رسائل دعوة ابتداء من الغد الخميس. وقد وسعت اللجنة من حجم المشاركين، من عشرة آلاف في البداية، تماشيا مع رفع جميع تدابير التباعد الاجتماعي الرئيسية اعتبارا من يوم الاثنين.وبالإضافة إلى الشخصيات البارزة والقادة في السياسة والأعمال والمجتمع، من المتوقع دعوة العديد من المواطنين لحضور حفل تنصيب الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية، بمن في ذلك معلمو يون منذ طفولته، والأسر الثكلى للجنود الذين لقوا حتفهم في أثناء الخدمة، وضحايا الكوارث الكبرى وعائلاتهم. وتم تخصيص ميزانية تبلغ حوالي 3,3 مليار وون، أي حوالي 3 ملايين دولار، لهذا الحدث الذي سيعقد في مجمع البرلمان في سيول.