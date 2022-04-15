السلطات الصحية الكورية تقرر بشأن إلزامية ارتداء الأقنعة في أوائل مايو

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صرحت السلطات الصحية الكورية اليوم الأربعاء بأنها سوف تتخد قرارا بشأن ما إذا كانت ستبقي على إلزامية ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق، في أوائل الشهر القادم.وقال وزير الداخلية والسلامة "جون هيه تشول" خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إنه لا يزال من المهم بشكل كبير ارتداء الأقنعة، وأن القرارات المتعلقة بارتداء الأقنعة في الهواء الطلق سوف تُتخذ بعد إجراء تقييم داخلي وثيق وعقد جلسات استماع للخبراء ذوي الصلة.وأضاف أن الحكومة سوف تواصل متابعة قرارها برفع جميع قواعد التباعد الاجتماعي والمادي وتعليق المراجعات المسبقة الإجبارية لخطط الحكومات والكيانات الإقليمية لعقد مهرجانات تضم أكثر من 300 مشارك.وفيما يتعلق بالتخفيض التدريجي لمستوى الأمراض المعدية لفيروس كورونا، والذي من المقرر أن يبدأ الأسبوع القادم، قال الوزير إن التأكيد النهائي لإنهاء حقبة الوباء سيتم تحديده في أواخر مايو بعد أربعة أسابيع من عملية الانتقال.وقيّم "جون" أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا ظل يتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وأشار إلى أن معدل الهدوى وصل إلى 0,78، وهو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يسجل فيه الرقم قيمة تقل عن واحد.