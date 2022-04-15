كوريا الثانية عالميا من حيث حصة البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي

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اتضح أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث حصة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.وطبقا لنتائج تحليلات أجرتها رابطة الصناعات الكورية للبيانات ذات الصلة بالبحث والتطوير في الدول الأعضاء الـ36 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عامي 2020 و2021، زادت حصة الانفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية من 2.27% في عام 2001 إلى 4.81% في عام 2020، لتحتل كوريا المرتبة الثانية من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في عام 2001.وأشارت نتائج التحليلات إلى أن معدل زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير ظل راكدا خلال السنوات العشر الماضية دون تحقيق نمو يذكر.وقالت رابطة الصناعات الكورية إن أداء البحث والتطوير غير كافٍ نسبيا على الرغم من أن كوريا في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الإنفاق في البحث والتطوير.وأضافت أن عدد براءات الاختراع لكل مليون دولار من الاستثمار في البحث والتطوير في كوريا الجنوبية يبلغ 0.03، محتلة بذلك المرتبة الحادية عشرة من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.