3 تصديقات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تدخل حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية

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دخلت اليوم الأربعاء مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية بعد 14 شهرا من مصادقة البرلمان الكوري عليها.وتشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث التي دخلت حيز التنفيذ: اتفاقية حرية تكوين الجمعيات، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية، واتفاقية حظر العمل الإجباري.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد وافقت على 4 من الاتفاقيات الثماني الرئيسية لمنظمة العمل الدولية بعد انضمامها إلى عضوية المنظمة في عام 1991، لكنها علقت التصديق على الاتفاقيات الأربع الأخرى.وغيرت كوريا الجنوبية موقفها في وقت لاحق، لكن ذلك جاء بعد أن أطلق الاتحاد الأوربي عملية تسوية للمنازعات في شهر ديسمبر من عام 2018، مدعيا أن تأجيل سيول للتصديق يعتبر انتهاكا للاتفاق التجاري الموقع بينهما.وقامت الحكومة الكورية بمراجعة القوانين ذات الصلة من أجل التنفيذ السلس لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث، لكن العديد من مجموعات العمال المحلية ظلت تدعو إلى المزيد من التنقيحات، قائلة إن القوانين المحلية لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات.