تصدير حقوق التأليف والنشر لرواية الكاتبة الكورية جونغ بورا إلى 17 دولة

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تم تصدير حقوق التأليف والنشر لرواية "الأرنب الملعون" بقلم الروائية الكورية "جونغ بو را"، والتي تم ترشيحها للفوز بجائزة "بوكر" الدولية.وقالت وكالة "غرين بوك" المسؤولة عن عقود حقوق النشر للرواية إن شركة "هونفورد ستار" البريطانية المسؤولة عن نشر الرواية باللغة الإنجليزية قد حصلت على طلب لتوقيع صفقة لنشر الرواية في الهند.وبهذا بلغ عدد الدول التي تم تصدير رواية "الأرنب الملعون" إليها 17 دولة، بما في ذلك بريطانيا والصين وإسبانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة والبرازيل وفيتنام والمملكة العربية السعودية.وقالت الوكالة إنها تدرس تصدير الرواية إلى فرنسا والبرتغال واليونان والسويد وتايلاند.وسوف يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة "بوكر" الدولية في حفل توزيع الجائزة الذي سيقام يوم السادس والعشرين من شهر مايو القادم في لندن.