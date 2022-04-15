رئيس البرلمان الكوري يؤجل جو لته الخارجية وسط النزاع بشأن قانون الإصلاح القضائي

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قرر رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" تأجيل جولته الخارجية التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم.وقال البرلمان في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن "بارك" قرر تأجيل جولته التي ستشمل كلا من كندا والولايات المتحدة، وقد طلب من خلال القنوات الدبلوماسية أن تتفهم الدولتان سبب التأجيل.وقال مسؤول في مكتب رئيس البرلمان إن "بارك" يعتقد أن لديه دورا يمكن أن يقوم به في كوريا وسط النزاع المتصاعد بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بشأن تمرير القانون الخاص بتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق.يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، يسعى لتمرير القانون خلال الجلسة البرلمانية الاستثنائية في غضون شهر أبريل الجاري، بحيث تتم الموافقة عليه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء لإدارة الرئيس الحالي "مون جيه إين" يوم الثالث من شهر مايو، أي قبل أسبوع من انتهاء فترة الرئاسة الحالية.وإذا قام رئيس البرلمان "بارك" بجولة خارجية كما هو مخطط له، فسوف يكون من الصعب أن تتم المصادقة على مشروع قانون تجريد النيابة من سلطات التحقيق.