إصابات كورونا في كوريا تبلغ 111 ألفا و319

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سجلت كوريا الجنوبية أقل من 120 ألف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة طوال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 111 ألفا و319 حالة، منها 17 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، وذلك بانخفاض مقداره 7 آلاف و185 حالة مقارنة باليوم الأسبق، و84 ألفا و74 حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، و174 ألفا و944 حالة مقارنة بيوم الأربعاء قبل أسبوعين.وزاد عدد الوفيات أمس بمقدار 166 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و520 حالة وفاة حتى الآن.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 26 شخصا، ليصل إلى 808 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون علاجا في منازلهم 600 ألف و245 شخصا.وسوف تقوم الحكومة الكورية باتخاذ قرار في أوائل شهر مايو القادم حول ما إذا سيتم رفع القيود بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.وقال وزير الصحة والرفاهية اليوم الأربعاء إنه سيتم اتخاذ ذلك القرار بعد إجراء تقييم دقيق لوضع الحجر الصحي والاستماع إلى آراء الخبراء.كما ستقوم الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على تنظيم المهرجانات والأحداث الضخمة، بحيث يتم وقف تطبيق نظام المداولة والموافقة على إقامة المهرجانات التي يشارك فيها أكثر من 300 شخص.