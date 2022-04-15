عودة الطلاب إلى المدارس الكورية بدءا من مايو

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تقرر أن يعود الطلاب الكوريون إلى مدارسهم بدءا من يوم الأول من شهر مايو القادم، وذلك بعد مرور أكثر من عامين من إغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا.وسوف يُستأنف حضور الطلاب في المدارس مع إعادة جميع الأنشطة الدراسية وغير الدراسية في ضوء تراجع عدد حالات الإصابة في البلاد.وقالت وزيرة التعليم "يو أون هيه" في موجز صحفي اليوم الأربعاء إنه سيتم تطبيق النظام الجديد على ثلاث مراحل، هي: المرحلة الأولى التمهيدية التي تمتد لنهاية شهر أبريل الجاري، والمرحلة الثانية التنفيذية التي تستمر حتى الثاني والعشرين من مايو القادم، والمرحلة الثالثة والأخيرة المستقرة التي ستمتد لنهاية الفصل الدراسي الأول.وتهدف هذه الإجراءات إلى عودة المدارس إلى طبيعتها استعدادا لمرحلة ما بعد أزمة كورونا.وقد بلغ المتوسط اليومي لعدد طلاب المدارس المصابين بفيروس كورونا 14 ألفا و984 في الأسبوع الثاني من أبريل، بعدما كان 62 ألفا و284 في الأسبوع الثالث من مارس الماضي.