السياسية كوريا والسويد تعقدان الاجتماع الافتتاحي للجنة التعاون الصناعي

ناقشت كوريا الجنوبية والسويد سبل تعزيز التعاون في القطاعات الخضراء والرقمية، في أول اجتماع للجنة التعاون الصناعي بينهما أمس الأربعاء.



وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن النائب الأول للوزير "بارك جين كيو" وسكرتيرة الدولة السويدية لوزير الأعمال "ستينا بيلينغر" قد اجتمعا في سيول في وقت سابق من يوم الأربعاء. ويعد هذا هو الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي التي تم تشكيلها نتيجة لزيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى السويد في عام 2019.



وأشار "بارك" في الاجتماع إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمار والتجارة الثنائية منذ ذلك الحين. وأضاف أن التعاون الصناعي توسع أيضا ليشمل مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات الحيوية وأشباه الموصلات والبطاريات، على الرغم من جائحة كورونا.



ودعا نائب وزير الصناعة إلى توثيق التعاون في المجالات الحيوية والرقمية، حيث يشترك البلدان في الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك القطاع التصنيعي عالي التنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات، وقدرات تسريع الابتكار.



ووفقا للوزارة، زادت التجارة بين البلدين في عام 2021 بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.56 مليار دولار. كما نمت استثمارات السويد في كوريا الجنوبية بنسبة 33% لتصل إلى 56 مليون دولار في نفس الفترة، بينما قفزت استثمارات كوريا في السويد بنسبة 388% لتصل إلى 249 مليون دولار.



وخلال اجتماع متابعة على مستوى العمل، ناقش الجانبان التعاون المستقبلي المحتمل بشأن الحياد الكربوني والهيدروجين الأخضر.