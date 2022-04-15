البيت الأزرق يفتح أبوابه للجمهور يوم 10 مايو

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سيفتح مجمع الرئاسة الكورية في سيول، المسمى بالمكتب الأزرق، "تشونغ وا ديه"، أبوابه للجمهور يوم 10 مايو، تحقيقا للتعهدات التي أطلقها الرئيس المنتخب "يون صوك يول" خلال حملاته الانتخابية بإعادة هذا الموقع إلى الشعب.ووافق مسؤولون باللجنة الانتقالية الرئاسية ووكالة الشرطة الوطنية على افتتاح المجمع في الساعة 10 صباحا في يوم تنصيب "يون".وسيتمكن الزوار بعد الحجز عبر الإنترنت من التجول في المجمع لمدة ساعتين، على أن تضم الجولة الواحدة ما يصل إلى 6500 شخص، وهو ما يعني أن الجولات العامة سوف تستوعب ما يصل إلى 39 ألف زائر يوميا. ومن المقرر أن تستمر الدفعة الأولى من الجولات حتى 20 مايو.وبدءا من اليوم الثاني لحفل التنصيب، ستبدأ الجولات في الساعة 7 صباحا وتنتهي في الساعة 7 مساء.ومن المرجح أن يتم فتح الجزء الجنوبي من جبل "بوكاك" الواقع خلف المكتب الرئاسي أيضا.وقبل الافتتاح، أطلق فريق العمل الانتقالي المعني بنقل المكتب الرئاسي موقعا إلكترونيا جديدا على الرابط: www.opencheongwadae.kr ، حيث يمكن للزوار حجز موعد للجولات والعثور على المعلومات ذات الصلة.ومن خلال الموقع الإلكتروني، سيجمع الفريق أفكارا حول كيفية الاستفادة المثلى من المجمع الرئاسي حتى 22 مايو.