الرئيس المنتخب يعد بتقديم دعم حكومي لمركز الذكاء الاصطناعي الجديد في كوانغ جو

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أعرب الرئيس المنتخب "يون صوك يول" عن التزامه القوي تجاه رعاية مدينة "كوانغ جو" الجنوبية الغربية، حيث يتم بناء مجمع جديد للذكاء الاصطناعي، كنسخة كورية من وادي السيليكون.وفي أثناء زيارته لموقع المجمع الصناعي للذكاء الاصطناعي في "كوانغ جو" بمقاطعة جنوب جولا أمس الأربعاء، وعد "يون" بدعم استكمال بناء المجمع بعد توليه لمنصبه.وجاء ذلك خلال أول زيارة يقوم بها "يون" إلى "كوانغ جو" منذ انتخابه رئيسا في الشهر الماضي. وأشار "يون" إلى أن علوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي هي جوهر مستقبل كوريا، وأكد على أن حكومته ستقدم ما يلزم من الدعم الضريبي والقانوني والمؤسسي لتعزيز المواهب وتوسيع البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة.وفي وقت سابق من اليوم، زار "يون" دائرة التقاعد الوطنية في مدينة "جون جو" بمقاطعة شمال جولا، حيث تعهد برفع أكبر عدد ممكن من اللوائح، في خطوة لجذب البنوك الاستثمارية وشركات الأوراق المالية إلى المدينة.وقد بدأت رحلة "يون" التي تستغرق ثلاثة أيام إلى المناطق الجنوبية في البلاد من مقاطعات "جولا" يوم أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يزور "بوسان" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" اليوم الخميس وغدا الجمعة.ومن خلال تلك الزيارات، يسعى الرئيس المنتخب إلى الوفاء بتعهداته خلال حملته الانتخابية بالعودة إلى تلك المناطق بعد الانتخابات لتفقد معيشة المواطنين هناك.