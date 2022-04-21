ارتفاع أسعار المنتجين للشهر الثالث في مارس

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثالث على التوالي في مارس، وسط ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الخام.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات في شهر مارس 116.46 نقطة، بزيادة 1.3% عن الشهر الأسبق.وقد نما المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي على مدار 3 أشهر متتالية.وتمثل نسبة النمو البالغة 1.3% أكبر ارتفاع شهري منذ خمس سنوات وشهرين، عندما بلغت نسبة النمو 1.5% في يناير 2017.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.8% في مارس، لتستمر الزيادة على أساس سنوي خلال 16 شهرا على التوالي.وقال "سون جين سيك" المسؤول الكبير في البنك المركزي، إن ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك النفط، أدى إلى رفع أسعار السلع الصناعية. كما ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر الأسبق، مع ارتفاع أسعار منتجات النفط والفحم بنسبة 15.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2020.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية وأسعار الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 0.2% على أساس شهري في مارس.