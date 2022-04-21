البيت الأبيض يكشف قريبا عن تفاصيل زيارة بايدن المحتملة إلى كوريا

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الأربعاء إنه سيتم قريبا الكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس "جو بايدن" المحتملة إلى كوريا الجنوبية.وردا على سؤال حول تلك الزيارة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" في إفادة صحفية إنه ليس لديها ما يمكن تأكيده في هذا الشأن، بخلاف ما تحدث عنه الرئيس بايدن بالفعل، لكنها أضافت أنها واثقة من أنه سيمكن الكشف المزيد عن الزيارة قريبا.وهناك توقعات بأن يزور "بايدن" كوريا الجنوبية يوم 20 مايو لعقد محادثات قمة في ذلك اليوم أو اليوم التالي مع الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، الذي سيتولى منصبه يوم 10 مايو.وسوف يزور "بايدن" اليابان لحضور اجتماع منتدى "كواد" الرباعي يوم 24 مايو.