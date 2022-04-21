رئيس وزراء اليابان يهدي قربانا إلى ضريح ياسكوني

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أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" أهدى قربانا إلى ضريح "ياسكوني" المثير للجدل، احتفالا بعيد الربيع.وقالت تقارير نشرتها وكالة "كيودو" للأنباء ووسائل إعلام محلية أخرى اليوم الخميس إن "كيشيدا" أهدى شجرة "ماساكاكي" إلى الضريح صباح اليوم، احتفالا بعيد الربيع الذي يستمر لمدة يومين.وأضافت "كيودو" أن "كيشيدا" لن يزور الضريح شخصيا خلال المهرجان الذي يستمر حتى الغد الجمعة.وقد أرسل "كيشيدا" قرابين إلى الضريح أيضا خلال مهرجان الخريف في العام الماضي.ويعد ضريح "ياسوكوني" الواقع في طوكيو والذي يخلد ذكرى القتلى اليابانيين في الحرب العالمية القرن الماضي، بمن في ذلك 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، بمثابة رمز للعسكرية اليابانية.