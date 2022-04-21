البرلمان يحدد مواعيد جلسات استماع لسبعة مرشحين وزاريين

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أعلن البرلمان الكوري عن الجدول الزمني المرتقب لجلسات الاستماع لسبعة مرشحين وزاريين في حكومة الرئيس المنتخب "يون صوك يول".ووفقا للبرلمان أمس الأربعاء، ستُعقد جلسة استماع للمرشح لمنصب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وان هي ريونغ" يوم 2 مايو، وسوف تقرر اللجنة البرلمانية للأراضي والبنية التحتية والنقل في اليوم التالي ما إذا كانت ستقبل التقرير الصادر عن الجلسة.كما تم تحديد جلسات استماع لكل من المرشح لمنصب وزير الدفاع "لي جونغ سوب"، والمرشح لمنصب وزير الداخلية "لي سانغ مين"، يوم الخميس القادم، بينما سيتم يوم الجمعة عقد جلسة استماع للمرشح لمنصب وزير الثقافة "بارك بو كيون".وقررت اللجنة البرلمانية للاستراتيجية والمالية مبدئيا عقد جلسة استماع لـ"تشو كيونغ هو"، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يوم 2 مايو، وعقد جلسات استماع لكل من المرشح لمنصب وزير الخارجية "بارك جين"، والمرشح لمنصب وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" يومي 2 و4 مايو على التوالي.