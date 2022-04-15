كوريا تنفذ مشروعات للدعم التكنولوجي في الدول النامية بقيمة 53 مليون دولار

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الجنوبية نفذت مشروعات للدعم التكنولوجي في الدول النامية في العام الماضي بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار، وذلك من خلال نقل تجاربها العلمية والتكنولوجية.جاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة الكورية للتبادلات الدولية بمناسبة يوم العلوم الوطني، الذي يصادف اليوم.ووفقا للتقرير، نفذت الوكالة الكورية للتبادلات الدولية في العام الماضي مشروعات علمية للمساعدة الإنمائية الرسمية في الدول النامية، بلغت قيمتها 63 مليارا و500 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 53 مليون دولار، بما في ذلك رسم السياسات العلمية والتكنولوجية وتقديم استشارات وتنمية الكوادر البحثية.يشار إلى أن ذلك المبلغ يمثل 14.2% من إجمالي حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية في الخارج.ومن بين أهم الممارسات الكورية في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية العلمية والتكنولوجية، مشروع إنشاء "المعهد الكوري الفيتنامي للأبحاث العلمية والتكنولوجية"، الذي انطلق في عام 2014 وبدأ تشغيله فعليا منذ عام 2017، بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.ويضم المعهد 592 جهازا بحثيا من 179 نوعا، ويعمل فيه 36 باحثا يحملون شهادات الدكتوراه في مجالات البيئة والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.