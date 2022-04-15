تضاعف عدد مرضى السمنة وسوء التغذية في كوريا خلال 5 أعوام

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اتضح أن كوريا الجنوبية شهدت زيادة في عدد مرضى السمنة وسوء التغذية نتيجة لانخفاض الأنشطة الخارجية وزيادة تناول الأطعمة الموصّلة والجاهزة.جاء ذلك في تقرير صادر عن الوكالة الكورية لمراجعة وتقييم التأمين الصحي اليوم حول التحليل الإحصائي لحالات سوء التغذية والسمنة في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقا للتقرير، بلغ عدد مرضى السمنة 30 ألفا و170 شخصا في العام الماضي، وهو ما يعد أكثر من ضعفيْ ما كان عليه في عام 2017، عندما بلغ 14 ألفا و966 شخصا، حيث ظل العدد يزداد بمعدل سنوي يبلغ 19.2% خلال السنوات الخمس الماضية.أما عدد مرضى سوء التغذية في العام الماضي فقد بلغ 335 ألفا و441 شخصا، بزيادة أكثر من ضعفي عام 2017 أيضا، الذي كان قد بلغ فيه 149 ألفا و791 شخصا، حيث ظل هذا العدد يزداد بمعدل سنوي يبلغ 22% خلال السنوات الخمس الماضية، وقد زاد بأكثر من 30% في الفترة ما بين عامي 2020 و2021، على الأرجح بسبب زيادة فترة البقاء في المنازل خلال أزمة كورونا، وتناول الأطعمة الجاهزة والموصّلة إلى البيوت.