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السياسية

الحكومة الكورية تعبر عن استيائها من تقديم رئيس الوزراء الياباني قربانا إلى ضريح ياسوكوني

Write: 2022-04-21 13:31:09Update: 2022-04-21 14:45:57

الحكومة الكورية تعبر عن استيائها من تقديم رئيس الوزراء الياباني قربانا إلى ضريح ياسوكوني

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم عن استيائها من تقديم رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا إلى ضريح "ياسوكوني" الذي يكرم مجرمي الحرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية  تعرب عن خيبة أملها واستيائها من قيام كبار المسؤولين اليابانيين بزيارة الضريح أو تقديم قرابين إليه، حيث إنه يمجد الغزو الاستعماري الياباني والحروب العدوانية، ويكرم عددا من مجرمي الحرب.
وشدد المتحدث أيضا على أن الحكومة الكورية تدعو المسؤولين اليابانيين إلى النظر بشكل مباشر في الشؤون الماضية وتأملها ومراجعتها بتواضع.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني كان قد قدم قربانا إلى الضريح بعد توليه المنصب مباشرة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وفي المقابل أصدرت وزارة الخارجية الكورية تعليقات بنفس المستوى في ذلك الوقت.
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