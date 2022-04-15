توقعات بعقد أول قمة بين بايدن ويون يوم 21 مايو

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من المتوقع أن تعقد أول قمة كورية أمريكية يوم 21 من شهر مايو القادم بعد تولي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" السلطة.وصرح مسؤول في اللجنة الرئاسية الانتقالية اليوم بأنه تجري حاليا مناقشة خطة زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا يوم 20 من شهر مايو القادم.ووفقا للخطة، سيصل بايدن إلى سيول يوم 20 مايو ثم يعقد قمة مع نظيره الكوري الجديد يوم 21، ويغادر البلاد في اليوم التالي، بحيث يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة "كواد" للحوار الأمني الرباعي يوم 24 مايو.وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق الشؤون الدبلوماسية والأمن التابع للجنة الرئاسية "كيم صونغ هان" بأن فريق عمل تحضيريا أمريكيا سوف يزور كوريا في نهاية هذا الأسبوع، من أجل تحديد جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي.