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السياسية

توقعات بعقد أول قمة بين بايدن ويون يوم 21 مايو

Write: 2022-04-21 13:52:07Update: 2022-04-21 15:39:51

توقعات بعقد أول قمة بين بايدن ويون يوم 21 مايو

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تعقد أول قمة كورية أمريكية يوم 21 من شهر مايو القادم بعد تولي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" السلطة.
وصرح مسؤول في اللجنة الرئاسية الانتقالية اليوم بأنه تجري حاليا مناقشة خطة زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى كوريا يوم 20 من شهر مايو القادم.
ووفقا للخطة، سيصل بايدن إلى سيول يوم 20 مايو ثم يعقد قمة مع نظيره الكوري الجديد يوم 21، ويغادر البلاد في اليوم التالي، بحيث يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة "كواد" للحوار الأمني الرباعي يوم 24 مايو.
وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق الشؤون الدبلوماسية والأمن التابع للجنة الرئاسية "كيم صونغ هان" بأن فريق عمل تحضيريا أمريكيا سوف يزور كوريا في نهاية هذا الأسبوع، من أجل تحديد جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي.

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