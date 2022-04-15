الرئيس الكوري يقدم خطاب تعيين للمحافظ الجديد للبنك المركزي

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قدم الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطاب تعيين إلى المحافظ الجديد للبنك المركزي "لي تشانغ يونغ".ومن المقرر أن يبدأ "لي مهام عمله بعد إقامة مراسم خاصة لتوليه المنصب في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وسوف يستمر في منصبه لمدة 4 أعوام.وكانت لجنة الشؤون المالية والاستراتيجية في البرلمان الكوري قد عقدت أول من أمس الثلاثاء جلسة استماع لتعيينه، وتبنت تقرير الاستماع قائلة إن لديه الكثير من تجارب العمل والخبرات الدولية المتنوعة.ومن أهم التحديات التي سوف تواجه البنك الكوري ومحافظه الجديد: التعامل مع ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة أسعار النفط الدولية.وتوقع المحافظ الجديد في جلسة الاستماع أن تستمر ظاهرة ارتفاع الأسعار على مدار عام أو عامين، مشددا على أنه سوف يكرس جهوده لمنع حدوث المزيد من ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أنه سيقوم برفع سعر الفائدة.