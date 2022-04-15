إقامة مسابقة دولية للتيكوندو في مدينة كويانغ

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افتتحت اليوم مسابقة دولية للتيكوندو بمشاركة 63 دولة في مدينة "كويانغ" بمقاطعة كيونغ كي، بعدما كانت قد ألغيت قبل عامين بسبب جائحة كورونا.وتقام هذه المسابقة في كوريا لأول مرة منذ 15 عاما، كما تستضيف "كو يانغ" أول فعالية دولية كبيرة منذ تنظيم المسابقة الدولية لرفع الأثقال في عام 2009، حيث ظلت تكرس جهودها لاستضافة المسابقة من خلال تكوين لجنة تنظيمية خاصة.وتشدد اللجنة على تأمين شؤون الحجر الصحي في ظل رفع قواعد التباعد الاجتماعي في البلاد قبل افتتاح المسابقة.يمكن للجمهور الحضور إلى فعاليات المسابقة بالمجان بشرط ارتداء الكمامات، كما يمكنهم التمتع بعدد من مزايا التخفيض في المطاعم الواقعة في المنطقة السياحية الخاصة في المدينة إذا كانوا يحملون معهم منشورات الدعاية للمسابقة.وحاليا تستضيف تلك المدينة عددا من المهرجانات الربيعية، بما في ذلك الجولات الليلية في قلعة "هينغ جو" الجبلية، بينما تتطلع إلى أن تتيح هذه المسابقة الدولية نقطة انطلاق لازدهار الاقتصاد الإقليمي بالتوازي مع رفع نظام التباعد الاجتماعي.