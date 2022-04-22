سيول تقول إن إغلاق شنغهاي له تأثير محدود على سلاسل التوريد

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن إغلاق الصين المستمر لمدينة "شنغهاي" كان له تأثير محدود حتى الآن على سلاسل التوريد في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في تصريحات لمسؤول في الوزارة أمس الخميس، لكنه أشار إلى تأخر شحن بعض البضائع، مثل البطاريات الثانوية والبتروكيماويات، مما تسبب في تعطيل دخولها إلى البلاد.وتوقع المسؤول أن تؤدي إجراءات الإغلاق في مناطق أخرى، مثل "جيانغ سو" و"كوانغ دونغ"، إلى التأثير سلبا على سلاسل التوريد.ويتركز حوالي 50% من استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في الصين في تلك المقاطعتين المتاخمتين لمدينة "شنغهاي" التي ظلت مغلقة منذ مارس لمنع تفشي فيروس كورونا.وأوضح المسؤول أن المكاتب الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الصين تتواصل مع الحكومات المحلية والشركات الكورية هناك، لمراقبة وضع الشبكات اللوجستية في البلاد.وقال أيضا إن وزارة الخارجية تُطلع الوكالات ذات الصلة على انتشار الفيروس وعمليات الإغلاق في الصين، من خلال فريق عمل حكومي شامل مختص بالمنتجات الرئيسية الحيوية للأمن والاقتصاد الوطني.