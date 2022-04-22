المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يلتقي بمسؤولي السياسة الخارجية للرئيس المنتخب

Photo : YONHAP News

عقد الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين عن السياسة الخارجية في فريق الرئيس المنتخب "يون صوك يول".وعقد "كيم" اجتماعا مغلقا على الإفطار أمس الخميس مع "كيم سونغ هان" رئيس اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية في الفريق الرئاسي الانتقالي، والذي يعتبر مرشحا قويا لتولي منصب مستشار "يون" للأمن القومي.وناقش الجانبان سياسة الحكومة الكورية الجنوبية القادمة تجاه كوريا الشمالية، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ قد تقوم باستفزازات إضافية بعد إطلاقها التجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات في مارس.وفي وقت لاحق من نفس اليوم، عقد المبعوث الأمريكي اجتماعا منفصلا مع المرشح لمنصب وزير التوحيد "كوان يونغ سيه".ووفقا لمساعد "كوان"، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والأوضاع السياسية العالمية، بالإضافة إلى توجهات الإدارة القادمة فيما يتعلق بسياسات كوريا الشمالية.وخلال اجتماع مع المرشح لمنصب وزير الخارجية "بارك جين" يوم الأربعاء، قال "سونغ كيم" إن إدارة "بايدن" لديها توقعات كبيرة للتعاون الوثيق مع حكومة "يون" القادمة، وستجعل أولويتها القصوى للتعاون الثنائي، بالنظر إلى المخاوف الأمنية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية.