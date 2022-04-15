وكالة الأنباء المركزية الشمالية تقول إن قائديْ الكوريتين تبادلا رسائل

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن قائديْ الكوريتين تبادلا بعض الرسائل مؤخرا، أعربا فيها عن الأمل في تطور العلاقات بين الكوريتين إذا عمل الجانبان على تحقيق هذا الهدف.وقالت الوكالة إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" تبادل رسائل شخصية مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين"، موضحة أن "كيم" تلقى رسالة من "مون" يوم الأربعاء، ورد عليها في اليوم التالي، حيث اتفق الجانبان على أن العلاقات بين الكوريتين سوف تتحسن وتتطور على النحو المرغوب فيه من قبل شعبي البلدين إذا استمر الجانبان في العمل لتحقيق هذا الهدف.ونقلت الوكالة عن "كيم" إشادته بعمل "مون" الجاد والمعاناة التي تحملها من أجل قضية الكوريتين حتى اللحظة الأخيرة من ولايته.كما قالت الوكالة إن تبادل الرسائل الشخصية يعد تعبيرا عن الثقة العميقة بين الجانبين.ولم يُنشر ذلك التقرير في صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وهي الصحيفة المتاحة للمواطنين الكوريين الشماليين.