الأحزاب السياسية تعقد اجتماعات لمناقشة مشروع قانون إصلاح النيابة

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من المقرر أن تعقد الأحزاب السياسية الكورية اجتماعات عامة لنوابها اليوم الجمعة لجمع الآراء بشأن مشروع قانون الإصلاح التي تهدف إلى تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق.ويعتزم حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عقد اجتماعا عاما لأعضائه في الساعة من صباح اليوم في مقر البرلمان لمناقشة كيفية الرد على تحرك الحزب الديمقراطي الحاكم لتمرير مشروع القانون.ومن جانبه، سيعقد الحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا عاما في الساعة 10:30 صباحا في مقر البرلمان أيضا للاستماع إلى آراء نوابه حول كيفية تمرير مشروع القانون.وكان من المتوقع أن يمضي الحزب الحاكم في تشكيل لجنة تنسيق جدول الأعمال لكي يتمكن من طرح مشروع القانون للتصويت النهائي اليوم الجمعة. وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، طلب زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "بارك هونغ كيون" من رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" عقد جلسة عامة اليوم الجمعة. ثم أوقف الحزب الديمقراطي عملية تشكيل لجنة التنسيق، حيث أطلق قادة الحزبين مفاوضات من وراء الكواليس بوساطة رئيس البرلمان.ومن المتوقع أن يعقد الحزب الحاكم لجنة تنسيق جدول الأعمال ويمضي قدما في تمرير مشروع القانون إذا فشل في التوصل إلى اتفاق مع حزب قوة الشعب اليوم الجمعة.ويهدف الحزب إلى تمرير مشروع القانون في اللجنة القضائية البرلمانية هذا الأسبوع، ثم في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع القادم.