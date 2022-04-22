وكالة موديز تحافظ على تصنيف كوريا الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

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حافظت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لخدمات المستثمرين على تصنيفها الائتماني السيادي لكوريا الجنوبية عند المستوى "إيه إيه 2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية اليوم الجمعة، حافظت وكالة "موديز" على تصنيفها الذي يعكس توقعات النمو القوية واستجابات البلاد للمخاطر متوسطة وطويلة الأجل، مثل تسارع شيخوخة المجتمع.ويعد هذا المستوى هو الثالث بعد المستوى الأول "إيه إيه إيه" والثاني "إيه إيه 1".وتوقعت وكالة "موديز" في تقريرها أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، فسوف ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل 2.7% هذا العام على خلفية الصادرات القوية والتعافي في الاستهلاك الخاص.ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إنه من المرجح أن يظل مستوى الديون الكورية مرتفعا، حيث يزداد العبء من دعم المجتمع الذي تزداد شيخوخته.وأضافت أن حكومة كوريا الجنوبية لم تقدم بعد خططا محددة لتوسيع إيراداتها لتغطية النفقات المتزايدة وتقليل العجز المالي.