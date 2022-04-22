الاتحاد الأوربي يفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

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فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على ثمانية أفراد وأربعة كيانات لتورطهم المزعوم في تمويل البرنامج النووي لكوريا الشمالية.وأوضح مجلس الاتحاد الأوربي في بيان صحفي صدر أمس الخميس أنه أضاف هؤلاء الأفراد والكيانات إلى قائمة الخاضعين للإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، وجاء ذلك في ضوء استمرار أنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.وتشمل القائمة الجديدة أشخاصا شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسات المشاركة في تطوير برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية، كما تشمل أيضا أفرادا وكيانات يُعتقد أنهم شاركوا في أنشطة التهرب من العقوبات، والتي يمكن أن تدر أموالا لبرنامج الأسلحة غير القانوني.وقال الاتحاد الأوربي إنه فرض هذه العقوبات الجديدة لمنع تسرب المكونات والأموال والمعارف التي قد تستخدم لدعم برنامج الأسلحة غير القانوني، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية قامت بما لا يقل عن 12 عملية إطلاق صاروخية في الفترة من 5 يناير وحتى 24 مارس.