المكتب الرئاسي يؤكد تبادل مون لرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي

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أكد المكتب الرئاسي في سيول أن الرئيس "مون جيه إين" تبادل رسائل مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" اليوم الجمعة في تصريحات للصحفيين إن المكتب الرئاسي سيعقد إحاطة بشأن هذا الموضوع صباح اليوم الجمعة.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد كشفت في وقت سابق من اليوم عن أن "كيم" تلقى رسالة من "مون" يوم الأربعاء، ورد عليه في اليوم التالي، وأوضحت أن الرئيس "مون" أشار في رسالته إلى تكاتف الجانبين لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون في العلاقات بين الكوريتين.وأضافت الوكالة أن "مون" أعرب عن رغبته في أن تعمل الإعلانات الصادرة بشكل مشترك بين الكوريتين، حتى بعد تقاعده، على تمهيد الطريق لإعادة توحيد الكوريتين.ونقلت الوكالة عن "كيم" إشادته بجهود "مون" الجاد والمعاناة التي تحملها من أجل القضية الوطنية حتى اللحظات الأخيرة من ولايته.