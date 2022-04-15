كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة

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نجح الجيش الكوري الجنوبي في إطلاق صاروخين باليستيين من غواصة.وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أمس الخميس إن الجيش أطلق الصاروخين مع فاصل زمني مدته 20 ثانية من الغواصة "دوسان آن تشانغ هو" التي تزن 3 آلاف طن، في البحر الغربي، يوم الاثنين الماضي، وقد حلق الصاروخان لحوالي 400 كيلومتر وأصابا الأهداف البحرية المحددة مسبقا.وجاء اختبار الإطلاق هذا بعد 7 أشهر من إجراء تجربة إطلاق صواريخ باليستية من تحت الماء بنجاح في شهر سبتمبر من العام الماضي، وضمن اختبارات المتابعة للتحقق من قدرة الصواريخ الباليسية التي تطلق من غواصة في بيئة حقيقية.وشددت الوزارة على أنها سوف تستمر في تطوير أسلحة ذات قدرة عالية، بما في ذلك الصواريخ الباليسية المطلقة من غواصات، لدعم تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.