نواب برلمانيون يابانيون يقومون بزيارة جماعية لضريح ياسكوني

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قام عدد من البرلمانيين من الأحزاب السياسية اليابانية اليوم الجمعة بزيارة لضريح "ياسكوني".وأوضح تقرير نشرته وكالة كيوديو اليابانية للأنباء أن النواب البرلمانيين التابعين لـ"رابطة البرلمانيين الذين يقومون معا بزيارة ضريح ياسكوني"، قد قاموا بزيارة الضريح صباح اليوم.وقالت صحيفة "سانكي" اليابانية إن 102 من نواب البرلمان من المعسكريْن الحاكم والمعارض قد قاموا بزيارة جماعية إلى ضريح "ياسكوني".وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أن قامت مجموعة من البرلمانيين بزيارة للضريح في شهر ديسمبر من العام الماضي.ويوجد في ضريح "ياسكوني" الذي أنشيء في عام 1869 في طوكيو، مقبرةٌ أقيمت لتكريم حوالي 2.5 مليون من قتلى الحرب، بمن فيهم 14 من مجرمي الحرب العالمية الثانية من الدرجة الأولى.ولذلك، تعد الزيارات التي يقوم بها وزراء أو قادة سياسيون يايانيون إلى ضريح "ياسكوني" بمثابة تصرفات تهدف إلى تبرير الحرب العدوانية التي شنتها اليابان ضد الدول الأخرى، بما في ذلك كوريا.