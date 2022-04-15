سيول تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على ادعاء طوكيو ملكية جزر دوكدو

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استدعت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة دبلوماسيا يابانيا رفيع المستوى للاحتجاج على ادعاء طوكيو في تقريرها السنوي للسياسات الخارجية والدبلوماسية، ملكية جزر دوكدو الواقعة في البحر الشرقي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" في بيان أصدره اليوم إن الحكومة الكورية تحتج على تجديد الحكومة اليابانية في تقريرها السنوي ادعاءها بالسيادة على جزر دوكدو التي هي أراضٍ تابعة لكوريا الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وقانونيا، وحث طوكيو على التخلى عن ادعائها.وأوضح المتحدث "تشيه" أن الحكومة الكورية ستواجه بشكل صارم أي استفزاز تشنه اليابان بشأن جزر دوكدو، ودعا الحكومة اليابانية إلى أن تدرك أن ادعاءاتها المتكررة بملكية جزر دوكدو لن تساعد على إنشاء علاقات موجهة نحو المستقبل بين سيول وطوكيو.وقد استدعت وزارة الخارجية الكورية صباح اليوم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة اليابانية في سيول "ناوكي كوماكاي" لنقل موقف الحكومة الكورية بشأن الادعاءات اليابانية.