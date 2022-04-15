41 ألف شخص يشاركون في حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد

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صرحت اللجنة التحضيرية لحفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" بأنه سيتم دعوة 41 ألف شخص للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الذي سيقام يوم العاشر من مايو.وكانت اللجنة التحضيرية قد خططت لدعوة حوالي 10 ألاف شخص لحفل التنصيب التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي، لكنها قررت زيادة عدد المشاركين في الحفل بعد أن رفعت الحكومة الحالية جميع تدابير التباعد الاجتماعي يوم الاثنين الماضي.ومن المتوقع أن تشارك في الحفل زوجات الرؤساء السابقين، بمن في ذلك زوجتا الرئيسين السابقين "لي ميونغ باك" و"روه مو هيون".وسوف يتوجه الرئيس "مون جيه إين" إلى مقره الشخصي في مدينة "يانغ سان" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد.وقالت اللجنة التحضيرية إنها تدرس تسليم رسالة دعوة بشكل مباشر للرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وسيتم اختيار المواطنين المشاركين في حفل التنصيب من خلال قرعة ستجري يوم الخامس والعشرين من أبريل على الذين تقدموا بطلبات لحضور الحفل.وسيقوم الرئيس الجديد "يون صوك يول" بزيارة للمقبرة الوطنية قبل حضور حفل تنصيبه الذي سيقام في الميدان المواجه لمبنى البرلمان.