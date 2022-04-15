واشنطن تقول إن كوريا الشمالية قد تكون لديها منشأة نووية غير معروفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير أصدرته حول الالتزام بالحد من التسلح، إن كوريا الشمالية قد تكون لديها منشأة نووية غير معروفة، وأنها قد تقوم بتطوير موقع آخر للتجارب النووية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية أخفت أنشطتها النووية في العام الماضي من خلال عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم الكشف عن تفاصيل حول توليد الطاقة النووية لديها.وأضاف التقرير أن قلق الولايات المتحدة من قيام كوريا الشمالية بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته مازال قائما، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى أن كوريا الشمالية تحتفظ بالقوى العاملة في منشآتها النووية حتى الآن.كما أضاف التقرير أن الولايات المتحدة تعتقد بوجود منشأة نووية أخرى غير معروفة في كوريا الشمالية، وأن هناك احتمالا بأن بيونغ يانغ تقوم ببناء موقع نووي آخر للتجارب النووية.