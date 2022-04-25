توقعات بأن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما

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تم الكشف عن قيام كوريا الشمالية باستعدادات نهائية لتنظيم عرض عسكري ضخم قبل الذكرى التسعين على تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي، اليوم الاثنين.ووفقا لمصادر حكومية في سيول أمس الأحد، تراقب سلطات الجيش والمخابرات الكورية الجنوبية عن كثب الوضع في ظل التوقعات بأن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا يشارك فيه حوالي 20 ألف جندي في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة بيونغ يانغ في منتصف ليلة الاثنين، حيث تم حشد حوالي 250 قطعة من المعدات لإجراء العرض، بما في ذلك ما تدعي كوريا الشمالية أنه صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 17"، وصاروخ باليستي يُطلق من غواصة.وعلى وجه الخصوص، تم بناء جسرين عائمين من ميدان كيم إيل سونغ الواقع على الضفة الغربية لنهر "تيه دونغ" إلى برج "جو تشيه" الواقع على الجانب الآخر من النهر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بناء جسور عائمة فوق النهر من أجل عرض عسكري.ومن المتوقع أن تعرض كوريا الشمالية أسلحتها وصواريخها الجديدة في هذا العرض العسكري المخطط له في استعراض للقوة.