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السياسية

كوريا والولايات المتحدة تجريان محادثات رفيعة المستوى حول أمن الطيران

Write: 2022-04-25 10:05:31

كوريا والولايات المتحدة تجريان محادثات رفيعة المستوى حول أمن الطيران

Photo : KBS News

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى حول أمن الطيران واتفقتا على تعزيز التعاون للتحضير لتعافي عمليات السفر الجوي بعد تباطئه بسبب كورونا.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، إن الوزارة وإدارة أمن النقل الأمريكية توصلتا إلى اتفاق في الجولة العاشرة من اجتماعات أمن الطيران التي عقدت يومي الخميس والجمعة.
وفي الاجتماع الذي عُقد عبر الفيديو، اتفق الجانبان على تحسين وتعزيز شهادة الأداء ومصداقية أجهزة أمن الطيران من أجل منع الإرهاب في الرحلات الجوية والمطارات.
وتحقيقا لهذه الغاية، وقع الجانبان على خطاب نوايا يحدد سبل محددة للتعاون. كما اتفقت الوزارة الكورية وإدارة أمن النقل الأمريكية على السعي لإجراء تبادل منتظم بين الموظفين من الجانبين.





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