مون يعقد اجتماعا مع المراسلين اليوم الاثنين

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سيعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا مع الصحفيين بعد ظهر اليوم الاثنين في المكتب الرئاسي.ويجيء هذا الاجتماع قبل حوالي عشرة أيام من انتهاء ولايته، حيث من المتوقع أن يكشف مون عن أفكاره حول القضايا الرئيسية وإدارة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلى وجه الخصوص، يتركز الانتباه على ما إذا كان الرئيس سيكشف عن موقفه بشأن إصلاحات النيابة العامة، وما إذا كان سيقبل استقالة المدعي العام "كيم أو سو".وقد يتحدث مون أيضا عن العلاقات بين الكوريتين، ومسألة منح عفو رئاسي عن الرئيس السابق المسجون "لي ميونغ باك". ومن المرجح أن يكون الاجتماع المخطط له مع المراسلين هو الأخير قبل تقاعد مون.