تخفيض مستوى مرض كورونا في كوريا

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم تخفيض مستوى كورونا ضمن الأمراض المعدية من أعلى فئة من الدرجة الأولى إلى الفئة الثانية، وسط التباطؤ المستمر لموجة الإصابة بالمتحور أوميكرون. ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأحد، ستخفض السلطات الصحية تصنيف كورونا بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى في نظام تصنيف الأمراض المعدية المكون من أربعة مستويات في البلاد، اعتبارا من اليوم الاثنين. وبموجب التصنيف الجديد، سترفع الحكومة شروط الحجر الصحي لمدة سبعة أيام للمصابين. ولن تعود المؤسسات الطبية مطالبة بالإبلاغ الفوري عن حالات كورونا إلى السلطات. وسوف يُسمح للمرضى المصابين بتلقي العلاج في العيادات والمستشفيات المحلية. ومع ذلك، ستحتفظ الحكومة بالمتطلبات الحالية لمدة أربعة أسابيع قبل تنفيذ هذه التعديلات بشكل فعلي حتى تتمكن العيادات والمستشفيات من اتخاذ الاستعدادات المناسبة. واعتبارا من اليوم أيضا، ستسمح الحكومة باستهلاك الطعام في دور السينما والمرافق الرياضية الداخلية وكذلك في وسائل النقل العام مثل القطارات بين المدن والحافلات السريعة. وسوف تكون المتاجر ومحلات السوبر ماركت قادرة على تقديم عينات من الطعام للعملاء. ومع ذلك، سيظل تناول الطعام محظورا في الحافلات داخل المدن وحافلات النقل العام كما كان من قبل. وسوف يبدأ أيضا التطعيم بجرعات إضافية مضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بدءا من اليوم. ويمكن للمؤهلين الحصول على جرعتهم الرابعة بعد أربعة أشهر من الجرعة الثالثة. ويمكن للمتقدمين تحديد موعد التطعيم على موقع حجز اللقاحات: ncvr.kdca.go.kr