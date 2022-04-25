الحزب المعارض يعقد اجتماعا لمجلسه الأعلى لمراجعة مشروع قانون إصلاح النيابة

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سيعقد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي اجتماعا لمجلسه الأعلى اليوم الاثنين لمراجعة مشروع قانون إصلاح النيابة العامة المثير للجدل.وكان الحزب قد اتفق في الأسبوع الماضي مع الحزب الديمقراطي الحاكم على قبول اقتراح من رئيس البرلمان بشأن مشروعات قوانين الإصلاح التي من شأنها تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات.ومع ذلك، قال "لي جون سوك" رئيس حزب "قوة الشعب" أمس الأحد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، إنه على الرغم من تمرير الاتفاقية في الاجتماع العام لأعضاء الحزب، إلا أنه من الصعب الضغط من أجل إتمام التشريع عندما يكون هناك تعارض خطير في مشروعات القوانين.وأوضح أنها ليست مسألة يمكن التعامل معها في غضون أسبوع. كما قال "لي" إنه جمع آراء من خبراء قانونيين بشأن مشروعات القوانين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتضح أن المخاوف التي أثارها المرشح لمنصب وزير العدل "هان دونغ هون" والمدعين العامين الآخرين حقيقية.ودعا رئيس حزب "قوة الشعب" إلى عقد جلسة استماع عامة يشارك فيها خبراء قانونيون ومحققون قبل الدفع بمشروعات القوانين قدما في البرلمان.