البرلمان يعقد جلسة استماع للمرشح لرئاسة الوزراء

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة استماع اليوم الاثنين من اجل تأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "هان دوك سو".ومع ذلك، هناك احتمال بألا تعقد جلسة الاستماع التي ستستمر يومين كما هو مخطط لها، نظرا لأن كلا من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدالة المعارض الصغير قد طالبا أمس الأحد بتأجيلها، بسبب عدم كفاية المواد اللازمة للتحقق من المرشح.وفي مؤتمر صحفي، قال ثمانية نواب من الحزبين، وهم أعضاء في اللجنة البرلمانية الخاصة لجلسة التصديق على تعيين "هان"، إنه من المستحيل عقد جلسة الاستماع بشكل طبيعي بسبب نقص المواد الضرورية للتحقق من مؤهلات المرشح.وانتقد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الحزبين طلب التأجيل قبل موعد انعقاد جلسة الاستماع بيوم واحد فقط. يخطط الحزب الديمقراطي وحزب العدالة لمقاطعة جلسة الاستماع إذا رفض حزب "قوة الشعب" طلب التأجيل.