كوريا الشمالية لم تنظم عرضا عسكريا حتى الآن

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية لم تنظم حتى الآن العرض العسكري الذي كان من المتوقع تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين على تأسيس جيشها الثوري الشعبي، التي تصادف اليوم الاثنين.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي، كان من المتوقع على نطاق واسع أن تقيم كوريا الشمالية عرضا عسكريا منتصف ليلة الاثنين في ساحة "كيم إيل سونغ" في العاصمة بيونغ يانغ، لكن الحدث لم يعقد بعد.كما لم يرد ذكر للعرض العسكري في طبعات وإصدارات اليوم من وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون"، التي اكتفت بنشر مقالات افتتاحية ومقالات عن الأحداث المتعلقة بهذه الذكرى، لكنها لم تقدم أي تقارير عن العرض العسكري.ووسط تكهنات بأن الحدث ربما تأخر بسبب الظروف الجوية السيئة، تقوم سلطات الجيش والمخابرات في كوريا الجنوبية بتحليل الأسباب المحتملة للتأخير.وكان من المتوقع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا مكثفا يشارك فيه حوالي 20 ألف جندي في حوالي الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين.