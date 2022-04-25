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السياسية

وفد يون يصل إلى اليابان لإجراء مشاورات بشأن السياسات

Write: 2022-04-25 10:43:24

وفد يون يصل إلى اليابان لإجراء مشاورات بشأن السياسات

Photo : YONHAP News

وصل وفد أرسله الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى اليابان لإجراء مشاورات سياسية مع المسؤولين اليابانيين.
ووصل الوفد المكون من سبعة أعضاء إلى مطار "ناريتا" الدولي بعد ظهر أمس الأحد، حاملا رسالة من يون يحدد فيها رؤيته للعلاقات بين كوريا واليابان.
ويسعى الوفد الذي يرأسه النائب البرلماني "جونغ جين سوك" من حزب "قوة الشعب" إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا". ولدى وصوله، قال رئيس الوفد للصحفيين إنه يعتقد أن رسالة يون تحمل توقعاته لعلاقات جديدة مع اليابان وتوقعاته بردود إيجابية من قبل طوكيو.
وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع مع كيشيدا سيعقد بعد غد الأربعاء، قال "جونغ" إن الوفد ينتظر ردا في هذا الشأن. ويسعى الوفد الكوري أيضا لعقد اجتماعات مع رئيسيْ الوزراء اليابانييْن السابقين "شينزو آبيه" و"يوشيهيدي سوغا" خلال هذه الزيارة.



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