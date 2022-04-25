مسؤول أمريكي بارز يزور سيول للتنسيق بشأن قمة يون وبايدن

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يزور كوريا الجنوبية حاليا مسؤول بارز في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، للتحضير لعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري القادم "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو القادم.ووفقا لمصادر من معسكر يون يوم أمس الأحد، فإن "إدغارد كاغان" مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي الرئاسي الأمريكي، يزور كوريا الجنوبية منذ يوم السبت ضمن فريق أمريكي متقدم للإعداد للزيارة.وسوف يجتمع "كاغان"، المسؤول عن كوريا الجنوبية واليابان في مجلس الأمن القومي، مع كبار المسؤولين في اللجنة الرئاسية الانتقالية خلال هذه الزيارة لتنسيق تفاصيل القمة.وتثير زيارة المسؤول الأمريكي الكبير، وهو المسؤول عن سياسة إدارة بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، توقعات بأن رحلة بايدن إلى سيول ستؤدي إلى نتيجة جوهرية.ومن ناحية أخرى، يقوم الفريق المتقدم الأمريكي، الذي وصل إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة، بزيارات إلى الأماكن المحتملة للقمة، مع ظهور مركز المؤتمرات التابع لوزارة الدفاع الوطني في مجمع وزارة الدفاع كمكان محتمل لعقد القمة.