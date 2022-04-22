إصابات كورونا في كوريا تقل عن 40 ألفا لأول مرة منذ 76 يوما

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 40 ألفا لأول مرة منذ 76 يوما، وسط التباطؤ المستمر في انتشار العدوى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 34 ألفا و370 حالة إصابة طوال الـ24 ساعة الماضية، منها 31 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 16 مليونا و929 ألفا و564 حالة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 58 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 668 شخصا.أما عدد الوفيات فقد شهد زيادة بمقادر 110 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفا و243 حتى الآن.وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون علاجا في منازلهم 509 آلاف و696 شخصا.