الحزب الحاكم يقطع جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء

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افتتحت اليوم الاثنين جلسة استماع لتأكيد تعيين "هان دوك سو" المرشح لمنصب رئيس الوزراء دون مشاركة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدالة المعارض الصغير.وترك أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بجلسة التصديق على تعيين "هان"، التابعون للحزب الحاكم، غرفة الجلسة بعد أن أعربوا عن أسفهم لقيام حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بعقد الجلسة رغم طلبهم تأجيلها لتلقى المزيد من الوثائق والبيانات المتعلقة بالمرشح واللازمة للتحقق منه.وكان أعضاء اللجنة من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب العدالة المعارض قد عقدوا مؤتمرا صحفيا أمس الأحد، طالبوا فيه بتأجيل جلسة الاستماع، وادعوا أنه من المستحيل عقد جلسة الاستماع بشكل طبيعي بسبب نقص المواد الضرورية للتحقق من مؤهلات المرشح.ومن جانبه أكد حزب قوة الشعب المعارض على أن المرشح "هان" قد قدم كمية كافية من المواد، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم طلب من المرشح تقديم نطاق واسع وكمية هائلة من المواد.