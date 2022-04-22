الرئيس الكوري المنتخب يقول إن التوتر بين واشنطن وبكين فرصة وأزمة بالنسبة لكوريا

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وصف الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" التوتر المستمر القائم بين الولايات المتحدة والصين بأنه يمثل فرصة وأزمة أيضا لكوريا الجنوبية.وجاء تصريح "يون" هذا في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأحد، حيث أعرب عن اعتقاده بأن هناك طريقة لتحقيق السلام والازدهار المشترك والتعايش مع كل من الولايات المتحدة والصين، لكن كوريا الجنوبية ستواجه مخاطر كبيرة إذا اتخذت موقفا غامضا في سياساتها الخارجية.وقال إنه سيعقد قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لبحث سبل تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، كما أكد على أنه سيبذل جهودا لتحسين العلاقات مع اليابان.وأضاف "يون" أنه يدرس استعادة التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة التي تم تخفيض حجمها منذ عام 2018 إلى المستوى الأصلي، حتى خريف هذا العام أو ربيع العام القادم.كما قال إنه سيراجع بشكل إيجابي موضوع مشاركة كوريا الجنوبية في الحوار الأمني الرباعي "كواد" إذا أتيحت الفرصة.وشدد "يون" على أن حكومته ستقدم حوافز أكثر من المساعدات الإنسانية التي وعدت بها الحكومة الحالية إذا اتخذت كوريا الشمالية خطوات لنزع أسلحتها النووية.